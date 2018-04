Požar v Trump Towerju zahteval smrtno žrtev

New York, 8. aprila - V zasebnem prebivališču ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove družine, Trump Tower v New Yorku je v soboto po lokalnem času zagorelo. Ognjeni zublji so zahtevali smrtno žrtev, so ponoči sporočili lokalni gasilci. Požar je izbruhnil v 50. nadstropju nebotičnika na 5. aveniji v New Yorku. Vzrok požara še ni znan.