Nashville, 8. aprila - Moška teniška reprezentanca ZDA se je kot prva uvrstila v polfinale Davisovega pokala. To ji je uspelo po zmagi Jacka Socka in Ryana Harrisona v igri dvojic nad Belgijcema Sanderjem Gilleom in Jordanom Vliegenom, ko sta svoji državi priigrala tretjo zmago.