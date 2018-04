Madžarsko-španski finale v Monterreyju

Monterrey, 8. aprila - V finalu teniškega turnirja WTA v Monterreyju v nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev bosta igrali Madžarka Timea Babos in Španka Garbine Muguruza. Četrtka nosilka Babosova je v prvem polfinalu z 1:6, 6:2 in 6:2 premagala Američanko Sachio Vickery, prvopostavljena Muguruza pa v drugem s 6:0 in 7:5 Romunko Ano Bogdan.