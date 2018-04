Napad v Münstru po mnenju policije ni bil teroristično dejanje

Münster, 7. aprila - Napad v Münstru na zahodu Nemčije, ko je voznik zapeljal v množico ljudi in po zadnjih podatkih ubil dva človeka in nato še sebe, po prvih dognanjih ni bil teroristično dejanje in tudi ni imel kakega islamističnega ozadja, je novinarjem povedal deželni notranji minister Herbert Reul.