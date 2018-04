V okolici Škofje Loke se je smrtno ponesrečil voznik traktorja

Škofja Loka, 7. aprila - Pri delu v zasebnem gozdu v okolici Škofje Loke se je danes smrtno ponesrečil voznik traktorja. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je do nesreče prišlo med spravilom lesa. Poškodbe, ki jih je voznik traktorja dobil pri prevračanju na strmini, so bile tako hude, da je na kraju dogodka umrl.