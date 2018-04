Kozmus v Brestanici odprl prenovljeno razstavo svojih odličij

Brestanica, 7. aprila - Najboljši slovenski atlet vseh časov Primož Kozmus je na gradu Rahjhenburg v Brestanici odprl povsem prenovljeno stalno razstavo svojih najpomembnejših odličij, ki so jih na ogled javnosti postavili že konec leta 2015. Hkrati so na gradu odprli tudi novo recepcijo in trgovino.