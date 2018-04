V Ljubljani poteka Dijaška nacionalna konferenca Mladi in svet

Ljubljana, 7. aprila - V Ljubljani poteka 10. Dijaška nacionalna konferenca Mladi in svet. Konferenco organizira Dijaška organizacija Slovenije, med temami pa je vrsta aktualnih dijaških problematik. V petek so premierju, ki opravlja tekoče posle, Miru Cerarju predali zbornik, v katerega so vključili tudi predloge za izboljšanje položaja dijakov.