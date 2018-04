Požar v Otiškem vrhu pogasili, cesta Dravograd-Slovenj Gradec znova odprta

Dravograd, 7. aprila - Glavno cesto Dravograd-Slovenj Gradec, ki je bila zaradi gašenja požara zapuščenega stanovanjskega objekta v Otiškem vrhu več ur zaprta, so okoli 11. ure znova odprli za promet. Kot so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje, so ogenj, ki je objekt velikosti 15 krat 6 metrov v celoti uničil, gasilci pogasili.