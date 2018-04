Umrl je ameriški jazzovski pianist Cecil Taylor

New York, 7. aprila - V 90. letu starosti je v četrtek umrl legendarni ameriški jazzovski pianist Cecil Taylor. Bil je znan po ritmično nabitem in izredno ekspresivnem igranju, kompleksnih, zahtevnih skladbah in dolgih improvizacijah. Z majhnimi zasedbami ali kot solistični pianist je gostoval po vsem svetu, dvakrat je nastopil tudi v Ljubljani.