Več kot sto ribičev rešili z odlomljenega kosa ledu v Estoniji

Tallinn, 7. aprila - Več kot sto ljudi, ki so se v petek odpravili na ribolov na ledu v Estoniji, je obtičalo na kosu ledu, ki se je odlomil od ledene ploskve na jezeru Peipus. Na pomoč so prišli reševalci z ladjami in helikopterjem ter jih prepeljali na kopno. V nezgodi ni bil nihče poškodovan.