Conor McGregor zaradi napada pred sodnike

New York, 7. aprila - Večkratni prvak v mešanih borilnih veščinah Irec Conor McGregor se bo moral zagovarjati na sodišču. Newyorške oblasti so 29-letnega McGregorja v petek proti plačilu varščine v višini 50.000 ameriških dolarjev izpustile na prostost, potem ko je zvezdnik borilnih športov v četrtek zvečer v New Yorku napadel avtobus s konkurenčnimi borci.