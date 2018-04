Na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo daljši zastoj

Ljubljana, 7. aprila - Na Primorski avtocesti je pred delovno zaporo med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru nastal daljši zastoj. Po podatkih prometnoinformacijskega centra se potovalni čas podaljša za 30 do 35 minut. Približno kilometer dolg zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Obrežju.