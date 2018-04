Pogrešajo 14-letno Ajlo Dizdarević iz Ljubljane

Ljubljana, 7. aprila - Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešane 14-letne Ajle Dizdarević iz Ljubljane. Prijavo, da mladoletnico pogrešajo, so na ljubljanski policijski upravi prejeli v četrtek zvečer. Pogrešana je ta dan odšla od doma in se ni vrnila.

Kot so zapisali na ljubljanski policijski upravi, je pogrešana samovoljno že odšla od doma v začetku marca, ko so jo nato našli na območju Ljubljane. Visoka je okoli 165 centimetrov, suhe postave in ima svetle dolge lase, segajoče čez ramena.

Ko je odšla od doma, je imela oblečeno črno bundo s kapuco, na kateri je krzno, črne oprijete hlače, obuta pa je bila v športne copate črne barve. Pri sebi je imela manjši črn nahrbtnik z napisom Adidas.

Policisti prosijo vse, ki bi imeli informacije o pogrešani, da to sporočijo na interventno številko 113, anonimni telefon 080 1200 ali pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko 01/589-60-00.