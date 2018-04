Primorske novice: Črnigoju skrajšali zaporno kazen

Ajdovščina, 7. aprila - Koprsko višje sodišče je Dušanu Črnigoju in Ožbeju Marcu znižalo kazen na leto in pol zapora. Ajdovsko okrajno sodišče je vsakemu prisodilo 28 mesecev zapora, višji sodniki pa so deloma ugodili pritožbam njune obrambe. Umaknili so tudi denarne kazni, saj kaznivega dejanja nista storila iz koristoljubja, pišejo Primorske novice.