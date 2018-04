Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 7. aprila - Danes bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih se bo čez dan oblačnost povečala in do večera prekrila večji del vzhodne polovice Slovenije. Zvečer bodo v severovzhodni Sloveniji posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.