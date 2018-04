Ljubljana, 7. aprila - Na madžarskih volitvah bo očitno spet slavila desnica. Vendar je to le površna orientacijska oznaka, ki je pravzaprav popolnoma zgrešena, če kje, potem na evropskem vzhodu in jugovzhodu ločnice med levico in desnico ni več mogoče potegniti, v Delovi Temi dneva piše Peter Rak.