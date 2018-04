Katičeva pri Mattisu o sodelovanju z ZDA na obrambnem področju

Washington, 7. aprila - Obrambna ministrica Andreja Katič se je v petek v Washingtonu sestala z ameriškim obrambnim sekretarjem Jamesom Mattisom. Govorila sta o bilateralnem sodelovanju kot tudi o razmerah v Evropi in na Zahodnem Balkanu in o sodelovanju znotraj zveze Nato, so sporočili iz obrambnega ministrstva.