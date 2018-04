Napovedovanje carin negativno vplivalo na newyorške borze

New York, 7. aprila - Na newyorških borzah so delnice v povprečju ta teden nihale in ga po petkovih padcih tudi na tedenski ravni zaključile negativno. Potem ko je kazalo, da se merjenje moči med ZDA in Kitajsko z napovedovanjem carin umirja, je konec tedna dobilo nov zagon. To je na vlagatelje vplivalo negativno in znova so postali bolj previdni.