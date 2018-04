Miami visoko izgubil pri New Yorku

New York, 7. aprila - Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA Miami Heat je v gosteh pri New York Knicks zabeležilo visok poraz z 98:122, a so si končnico zagotovili že pred dnevi. Goran Dragić je bil znova prvi strelec Miamija, v 24 minutah je dosegel 15 točk, tri skoke in dve podaji. Rezervist Damyean Dotson je za New York prispeval kar 30 točk in 11 skokov.