Randolph MVP zadnjega, 30. kroga evrolige

Ljubljana, 6. aprila - Košarkarji so v evroligi danes zaključili 30. zadnji krog rednega dela. Do visoke zmage je prišel madridski Real, ki je doma s 106:86 premagal Brose Bamberg. Slovenski reprezentant Anthony Randolph je ob tem s statističnim indeksom 38 postal MVP zadnjega kroga. Ob tem je v 24 minutah nanizal 23 točk, pet skokov, pet ukradenih žog in štiri podaje.