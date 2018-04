V Postojni in Mokronogu v prihodnjih dveh tednih usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja

Ljubljana, 9. aprila - Na vadišču Slovenske vojske (SV) v Postojni in na območju Mokronoga se bodo v prihodnjih dveh tednih usposabljali usmerjevalci združenega ognja iz enot SV in tujih oboroženih sil. Usposabljanje bo podpirala 152. letalska eskadrilja z letali Pilatus PC-9 M hudournik, artilerijskie enote z minometi in avstrijske oborožene sile z letali Pilatus PC-7.