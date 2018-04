V Gazi ob meji z Izraelom znova nasilje

Gaza, 6. aprila - Na območju Gaze ob meji z Izraelom so danes znova izbruhnili spopadi med palestinskimi protestniki in izraelskimi vojaki. Palestinski protestniki so zažigali gume in izraelske vojake obmetavali s kamni, ti pa so odgovorili s solzivcem in pravim strelivom. Tuje tiskovne agencije poročajo o sedmih smrtnih žrtvah in več kot tisoč ranjenih Palestincih.