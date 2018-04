Ljubljana, 6. aprila - Najboljše teniške reprezentance v svetovni skupini so odigrale uvodne dvoboje četrtfinala. Medtem ko bosta ZDA in Belgija igrali šele pozno zvečer, so se Italijani s Francozi, Španci z Nemci in Hrvati s Kazahstanci razšli z neodločenimi izidi 1:1.