Večer: 18.265 (7. 4.)

Maribor, 6. aprila - Najzgodnejši spomin sega k Cik-caku in zajčkom Mikija Mustra, ki so bili nežen reklamni predtakt prvih in še mnogih kasnejših dnevnikov. V pol stoletja so se z "osrednjo informativno oddajo" dogajale tektonske spremembe. Kot se je spremenilo vse - od države do tehnične revolucije, v Večeru piše Melita Forstnerič Hajnšek.