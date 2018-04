V Sarajevu po 26 letih znova z žičnico na Trebević

Sarajevo/Zagreb, 6. aprila - V prestolnici BiH so po 26 letih danes znova zagnali kabinsko žičnico na planino Trebević in to na dan, ko se spominjajo osvoboditve Sarajeva izpod fašistične okupacije leta 1945. Prva potnika sta bila zakonca, ki sta prispevala skoraj štiri milijone evrov za obnovo žičnice, ki je bila uničena leta 1992 med zadnjo vojno v Bosni in Hercegovini.