Naprej Nizozemke, Slovenke pete v Mariboru

Ljubljana, 6. aprila - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je domače svetovno prvenstvo divizije II (skupina A) v Mariboru končala na petem mestu. Slovenke so danes v zadnjem krogu z 2:4 izgubile z Avstralijo. Slovenija ostaja v tem razredu svetovnega hokeja, v višji razred so napredovale Nizozemke, v nižjega pa so izpadle Mehičanke.