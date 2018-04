EnKnapov jubilejni teden bo z dogodki zajel Ljubljano

Ljubljana, 8. aprila - Letos mineva 25 let, odkar je plesalec in koreograf Iztok Kovač ustanovil Zavod EnKnap, lani pa je prvo desetletje delovanja praznovala plesna skupina EnKnapGroup. Dvojni jubilej bodo obeležili z EnKnapovim jubilejnim tednom, ki bo od ponedeljka do petka na različnih prizoriščih po Ljubljani ponudil zgoščeno kulturno dogajanje.