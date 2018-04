Vitoria, 6. aprila - Kolesarji so na dirki po Baskiji opravili peto etapo od Vitorie do Eibarja. Po 164,7 kilometra je bil v zaključnem sprintu vodilne skupine najhitrejši Španec Omar Fraile (Astana) pred Slovencem Primožem Rogličem (LottoNL-Jumbo). Slednji je pred sobotno zadnjo etapo zadržal skupno vodstvo in rumeno majico vodilnega.