Palma de Mallorca, 6. aprila - Jadralci in jadralke na pokalu prinese Sofije na Mallorci so odjadrali zadnja plova pred sobotno regato za kolajne. Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta v ženskem olimpijskem razredu 470 danes bili 22. in 15. ter sta skupno deveti.