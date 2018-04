Začenja se nov poskus prodaje Intereurope

Koper, 6. aprila - Potem ko so banke kot večinske lastnice marca 2016 ustavile postopek prodaje Intereurope, se ta zdaj začenja na novo. V četrtek so namreč koprskega logista obvestile, da so s svetovalcem PwC svetovanje podpisale mandatno pogodbo za skupno prodajo delnic. V paketu je 72,13 odstotka vseh delnic družbe Intereuropa.