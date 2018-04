Antalya, 6. aprila - Slovenske judoistke in judoisti ta konec tedna nastopajo na veliki nagradi Antalye v Turčiji. Prvi dan tekmovanja je na zmagovalne stopničke stopila Anja Štangar med borkami do 52 kg, njena sestra Maruša Štangar (do 48 kg) je bila peta, Andraž Jereb (do 66 kg) pa sedmi.