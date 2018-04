Po podaljšanem vikendu pozitiven teden na Ljubljanski borzi

Ljubljana, 6. aprila - Zaradi praznikov nekoliko krajši trgovalni teden na Ljubljanski borzi je minil v pozitivnem vzdušju. Spočiti vlagatelji so navzgor potisnili indeks SBI TOP, med blue chipi so se pocenile le delnice Pozavarovalnice Sava. Največ so pridobili Gorenjevi lastniški vrednostni papirji.