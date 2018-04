Za hrvaški rt Kamenjak bodo letos podvojili ceno vstopnic

Zagreb, 7. aprila - Cena dnevne vstopnice za vstop z avtomobilom v zaščiteno naravno območje rta Kamenjak na skrajnjem jugu istrskega polotoka se bo z 2. majem podvojila. Za prihod do priljubljenega kopališča in izletniške točke bo treba odšteti 80 kun (10,8 evra) namesto sedanjih 40 kun (5,4 evra), so za STA povedali v javni ustanovi Kamenjak.