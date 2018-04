Negativna gibanja na Wall Streetu

New York, 6. aprila - Po treh dneh rasti je borzi na Wall Streetu pošel zagon in tečaji vrednostnih papirjev se v začetku današnjega trgovanja znižujejo. Trend je preobrnila vnovična zaostritev ameriško-kitajskega trgovinskega spora, glede katerega so vlagatelji sprva upali, da se bo hitro umiril. Pomirili jih niso niti novi podatki s trga dela.