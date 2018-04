Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za Cinkarno Celje

Ljubljana, 6. aprila - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi se je iztekel z minimalnim padcem indeksa SBI TOP. Promet je dosegel slab milijon evrov, največ interesa pa je veljalo delnicam Cinkarne Celje. Te so se podražile za pol odstotka. Za vlagatelje so bile bolj zanimive še delnice Zavarovalnice Triglav, ki so pridobile skoraj odstotek, ter Petrola, ki so stagnirale.