Tudi Triglav bo povišal premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 6. aprila - Zavarovalnica Triglav s 1. majem spreminja premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo po novem znašala 30,79 evra. Za ta ukrep so se odločili zaradi naraščanja cen in pogostosti koriščenja zdravstvenih storitev, kar povečuje obseg plačil iz obveznega in doplačil dopolnilnega zavarovanja.