Stopnja brezposelnosti v ZDA ostala pri 4,1 odstotka

Washington, 6. aprila - Stopnja brezposelnosti v ZDA je marca že šesti mesec zapored ostala pri 4,1 odstotka, plače pa so rasle hitreje od pričakovanj. Delodajalci so sicer prejšnji mesec odprli le 103.000 novih delovnih mest, kar je manj kot tretjina novih zaposlitev v februarju in najmanj v zadnjih šestih mesecih, je danes sporočila ameriška vlada.