Poziv policije za identifikacijo moškega, ki so ga našli v Ljubljanici

Ljubljana, 6. aprila - Policijska uprava Ljubljana prosi za pomoč pri identifikaciji moškega, katerega truplo so 30. marca našli v Ljubljanici na Vevčah. Gre za moškega, starega okoli 50 let, visokega 181 centimetrov, srednje postave. Moški je delno plešast, temnejših las, ima rjave oči in nepopolno zobovje, so sporočili s policijske uprave.