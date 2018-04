V politični prostor vstopa še stranka Sloga

Ljubljana, 7. aprila - V Ljubljani bo danes nastala še ena stranka, Sloga. Na ustanovnem kongresu bodo izvolili predsednika, ki bo po pričakovanjih postal strankin pobudnik in poslanec Janko Veber, ter člane organov stranke. Sprejeli bodo program in izpostavili najpomembnejša izhodišča za državnozborske volitve, med katerimi poudarjajo odnos do družbene lastnine.