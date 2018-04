Pri testiranju jezovne zgradbe Neka dvig brežiške savske akumulacije na ustaljeno raven

Brežice/Krško, 7. aprila - Gladino savskega akumulacijskega bazena hidroelektrarne (HE) Brežice, ki zaradi testiranja jezovne zgradbe gorvodne Nuklearne elektrarne Krško (Nek) od začetka meseca niha, najnižje pa so jo spustili za 4,5 metra, bodo v prihodnjih dneh vrnili na ustaljeno raven. Savsko gladino naj bi začeli dvigovati v torek in ustaljeno gladino dosegli v soboto.