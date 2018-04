Reprezentativni sindikati na SŽ Pavliču očitajo zavajanje glede odstopa

Ljubljana, 6. aprila - Reprezentativni sindikati na Slovenskih železnicah (SŽ) so danes opozorili, da Albert Pavlič ni odstopil z vseh funkcij v podjetju. "Z medijskim spinom je zavajal zaposlene na SŽ in širšo javnost, v resnici pa ni imel namena dejansko odstopiti z vseh funkcij," so v sporočilu za javnost zapisali sindikati.