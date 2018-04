Policisti pridržali 23-letnika zaradi gojenja konoplje

Rače, 6. aprila - Policisti iz Rač so v sredo odvzeli prostost in odredili pridržanje 23-letniku z območja občine Hoče-Slivnica zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Policisti so pri 23-letniku opravili hišno preiskavo in zasegli 124 sadik prepovedane droge konoplje, so sporočili s PU Maribor.