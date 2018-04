V muzeju Martin Gropius Bau na ogled filmi Ane Mendieta

Berlin, 9. aprila - V berlinskem muzeju Martin Gropius Bau bodo med 20. aprilom in 22. julijem prvič v tako velikem obsegu na ogled digitalizirani filmi kubansko-ameriške umetnice Ane Mendieta (1948-1985). Performerka, kiparka, slikarka in videastka je odigrala eno ključnih vlog v umetniškem svetu v 70. in 80. letih minulega stoletja.