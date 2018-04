Piranski policisti odvzeli prostost osumljenemu najmanj štirih velikih tatvin

Piran/Portorož, 6. aprila - Piranski policisti so marca in aprila na območju Pirana, Portoroža in Lucije obravnavali povečano število tatvin, vlome v trgovine, gostinske lokale in stanovanjske hiše. V preiskavi so ugotovili, da je najmanj štiri tovrstna kazniva dejanja izvršil 41-letni osumljenec z območja Lucije.