V Šentjurju danes vaja za primer nesreče na železniški progi

Šentjur, 8. aprila - Celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje bo danes skupaj s Slovenskimi železnicami, gasilci, policijo in bolnišnico v Šentjurju izvedla reševalno vajo Železnica 2018. Ta bo potekala med 9.45 in 12. uro, z njo pa bodo preverili pripravljenost vseh udeleženih za reševanje v primerih nesreče na železnici in nesreče z nevarno snovjo.