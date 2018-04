Policisti 12-letniku zasegli skuter

Tržič, 6. aprila - Tržiški policisti so v četrtkovi kontroli prometa 12-letniku zasegli skuter, za vožnjo katerega se sicer zahteva kategorija AM (vozniško dovoljenje za kolesa z motorjem in lahka štirikolesa) ter starost 15 let. Med ugotavljanjem odgovornosti staršev so policisti "osuplo ugotovili", da tako početje dovoljujejo, so sporočili s PU Kranj.