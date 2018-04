Piranskega preprodajalca droge prijavil kar njegov kupec

Piran, 6. aprila - Piranski policisti so 57-letnega Pirančana, ki je s prepovedano drogo zalagal številne odvisnike z območja Obale, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Na sled so mu prišli, ko ga je prijavil eden od kupcev droge, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.