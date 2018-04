V Sevnici priprava zemljišča za gradnjo stadiona

Sevnica, 8. aprila - V Sevnici, kjer več desetletij čakajo na krajevni stadion, so ob že zgrajenih drugih športnih objektih pred dnevi začeli terenska pripravljalna dela za njegovo gradnjo. Dela so začeli z urejanjem pobočnega zemljišča. Sevniška občina pri približno milijonski naložbi računa na razpisna sredstva in podporo ter pomoč atletske in nogometne zveze.