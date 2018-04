Zakonu o informacijski varnosti zelena luč matičnega odbora

Ljubljana, 6. aprila - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes opravil drugo branje predlogov zakonov o informacijski varnosti ter o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. S sprejemom zakona o informacijski varnosti bo Slovenija ena prvih evropskih držav, ki bo uspela celovito urediti to področje, je poudaril minister Boris Koprivnikar.