V Kostanjevici na Krki razstava slik V vrtincu Helene Tahir

Kostanjevica na Krki, 6. aprila - V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo slik v kombinirani tehniki V vrtincu slikarke in grafičarke Helene Tahir. Umetnico in njeno delo bo predstavila kustosinja razstave Vesna Teržan, razstavo bo odprl Žiga Kariž. Njena dela bodo v omenjenem salonu na ogled do 10. junija.